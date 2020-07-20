İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - KONYA

AA

Alınan bilgilere göre, Konya-Hadim kara yolunun 70. kilometresinde saat 21.30 sıralarında Mustafa Alkan (44) yönetimindeki 42 DPA 71 plakalı araç kontrolünü kaybederek devrildikten sonra karşı yönden gelen Mustafa Kaya idaresindeki otomobille çarpıştı. Her iki otomobil de kazanın etkisiyle 40 metre kadar sürüklendikten sonra durabildi.Diğer araç sürücülerinin kazayı ihbar etmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, her iki sürücüyü de Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından bölgede bir süre aksayan trafik akışı normale döndü.Sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.