İki ödeme şirketine faaliyet izni

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TCMB'nin, A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ile Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye elektronik para kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verilmesine dair kararlar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, A Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri AŞ ile Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, ödeme hizmetleri ile elektronik para ihracı hizmetlerini sunacak. Bu kapsamda şirketler, elektronik para kuruluşu olarak faaliyet gösterecek.

Söz konusu kararlar, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca alındı.