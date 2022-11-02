İHA

İstanbul Fatih’te 2 motosikletin üzerindeki 4 şüpheli, yol kenarındaki motosikletin üzerinde oturan başka bir kişiye silahlı saldırıda bulundu.

İHA'nın haberine göre, açılan ateş sonucu motosikletin üzerinde oturan kişi ve annesiyle birlikte yolda yürüyen bir genç yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, yaşananlar bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 31 Ekim günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 motosikletin üzerinde bulunan 4 şüpheli, yüzlerini kask, maske ve kapüşonla gizleyerek cadde üzerinde seyrediyordu.

KAYIPLARA KARIŞTILAR

Şüphelilerden biri henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki motosikletin üzerinde oturan Eray Anıl K.’ya ateş açtı. Açılan ateş sonucu omzundan vurulan Eray Anıl K., kendini park halindeki araçların arkasına attı. O sırada annesiyle birlikte yolda yürüyen Ahmet C. isimli genç ise koluna isabet eden kurşunla yaralandı.

Yaralılar, cadde esnafının yardımıyla çevredeki hastanelere götürüldü. Omzundan yaralanan Eray Anıl K. ile kolundan yaralanan Ahmet C.’nin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. İhbar üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Cadde üzerindeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ANBENA KAYDEDİLDİ

Öte yandan motosikletli şüphelilerin gerçekleştirdiği silahlı saldırı bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin üzerinde oturan kişinin açılan ateş sonucu yaralandığı ve kendini park halindeki araçların arkasına attığı görülüyor. Görüntülerin devamında ise şüpheliler motosikletleriyle olay yerinden hızla uzaklaşıyor.

"YARALIYA TAMPIN YAPTIM"

Yaşananları anlatan esnaf Emre Doğan, “Ben olay sırasında dışarıda kapının önünde duruyordum. Tam o esnada karşıdan silah sesi duydum. Motorla geçerken ateş ettiler. Vuranların gittiklerini gördükten sonra müdahale etmeye gittim. Zaten tampon yaptık. Arabaya bindirdik, ondan sonra ne oldu bilmiyorum. İlk müdahale burada yapıldı. Yaralıya tampon yaptığımda kurşunun arkadan çıktığını fark ettim. İki taraftan kan geliyordu. İki tarafa da tampon yapıldı. Yaralının bilinci yerindeydi. Olayın neden kaynaklandığını bilmiyorum” dedi.