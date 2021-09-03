İki minibüs çarpıştı! 10 kişi yaralandı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı ilçesi Noğaylar Mahallesi mevkisinde Ş.Ç. yönetimindeki 14 DY 115 plakalı minibüs ile H.E.B. yönetimindeki 01 EHY 08 plakalı minibüs çarpıştı.

AA'nın haberine göre, araca sıkışan iki kişi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarıldı. Aralarında sürücülerin de bulunduğu 10 yaralı, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.