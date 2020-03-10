AA

İki metrobüs çarpıştı: 10 yaralı - İSTANBUL



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Kaza yerinde temizlik çalışmalarından görüntüler- Kaza sonrası trafik yoğunluğu- Kaza yapan metrobüslerin fotoğrafları

İstanbul'da iki metrobüsün çarpışması sonucu 10 kişi hafif yaralandı.Alınan bilgiye göre, Cevizlibağ yönünde seyir halindeki bir metrobüs, Halıcıoğlu istasyonunu geçtikten sonra Haliç Köprüsü girişinde önündeki metrobüse çarptı.Kazada hafif yaralanan 10 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre aksayan seferler, kazaya karışan metrobüslerin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.