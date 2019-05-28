30 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Artvin'in Hopa ilçesinde Kuledibi mahallesinin yol sorunu 10 katlı apartman büyüklüğünde 50 metrelik asansör ile çözüldü.
İHA'nın haberine göre, Hopa ilçesinde ilçe merkezinden yaklaşık 50 metre yüksekte olan Kuledibi Mahallesi'nde uzun yol nedeniyle yapılan merdivenli yol başta yaşlılar olmak üzere vatandaşları çok zorluyordu. Halkın istekleri doğrultusunda önceki dönem belediye yönetimi tarafından sorun asansör yaptırılarak çözüldü.
Hopa Kaymakamlık ve Hopa Ticaret ve Sanayi Odası binaları arasında hizmete giren asansör yerden 40 metre yükseğe çıkarak Kuledibi mahallesinin ulaşım sorununa çare olmuş durumda. 10 katlı ve 5-6 kişi alan asansör sayesinde vatandaşlar ne uzun yol gitmek zorunda kalıyor ne de mahalleye ulaşımı sağlayan merdivenleri çıkmak zorunda kalıyor.
Asansörün yapılmasıyla rahat ettiklerini, asansörden önce uzun bir yol yürümek zorunda kaldıklarını dile getiren Gönül Ersoy isimli mahalle sakini, "Çok güzel bir şey. Evim hemen burada, benim için çok rahat oldu. Eskiden yol çok uzundu. Öbür taraftan dolanmak zorunda kalıyorduk. Eşya ile çıkamıyordum, oğluma diyordum gel beni karşıla, şimdi dolmuştan iniyorum direk asansörle evime çıkıyorum" dedi.
Asansörün yaşlılar için çok rahatlatıcı bir hizmet olduğunu dile getiren Güner Şeşen ise, "Bu hizmet o kadar güzel oldu ki, yapılan en iyi hizmetlerden biri. Eskiden mahalleye çıkan yollar uzundu ve yokuştu tabi. Yaşlılar için bu asansör çok iyi oldu. 185 merdiven basamağını çıkmak zorunda kalıyorduk. Şimdi bu çilemiz sona erdi" diye konuştu.
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