Zirveden ilk görüntüler: İki liderin tokalaşma anları

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Reuters’ın bildirdiğine göre Cenevre’de bir araya gelen iki liderin arasındaki konuşmaları sırasında Putin’in, ABD Başkan Joe Biden’a ‘‘Girişiminiz için teşekkür etmek istiyorum’’ ifadelerine yer verdiği bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden ise iki ülke arasındaki iş birliği ve çıkara dikkat çekti. Joe Biden, yüz yüze görüşmenin her zaman daha iyi olduğunu aktardı.

İsviçre Devlet Başkanı Guy Parmelin, İsviçre’nin ikiliyi ağırlamaktan onur duyduğunu söyleyerek barış şehri vurgusu yaptı. Diyalog ve ve karşılıklı anlayışı destekleyebilmenin önemine dikkat çeken Parmelin, ikiliyi karşıladığı ilk konuşmasında ''Sayın Başkanlar, hem ülkelerinizin hem de dünyanın yararına, verimli bir diyalog dilerim. En iyi dileklerimle ve hoşça kalın.'' ifadelerine yer verildiği kaydedildi.

İsviçre Devlet Başkanı Guy Parmelin'in karşılama konuşmasının ardından ABD, İsviçre ve Rus bayraklarıyla süslenmiş bir girişte beliren liderler Biden ve Putin, el sıkıştıktan sonra zirvenin gerçekleşeceği villaya girildi.