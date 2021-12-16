İki kardeşin cevabı

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Yapımcılığını Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment'ın üstlendiği, Meghan Tyler tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Mehmet Ergen'in üstlendiği, 'Timsah Ateşi', 18 Aralık'ta Zorlu PSM'de prömiyer yapacak.

24 - 25 - 26 Aralık'ta Zorlu PSM'de perde açacak olan 'Timsah Ateşi', zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeş ve çocuklarını sevgisizliğe mahkum ederek onlarda derin yaralar açmış zalim bir babanın hikâyesini anlatıyor.

1989'da Kuzey İrlanda'da yaşayan iki kız kardeş ve babalarının çalkantılı hayatlarını konu alan 'Timsah Ateşi' oyununda 'Alannah'yı Funda Eryiğit, 'Fianna'yı Hazar Ergüçlü, babaları 'Peter Devlin'i ise Kubilay Tunçer sahneye taşıyacak.

2019'da Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali'nde sahnelenen oyun Türkiye'de ilk kez seyircinin beğenisine sunulacak. Sevgisiz bir ev, kötürüm bir baba, işlemediği bir suç yüzünden 8 yıl hapis yatan asi bir kız 'Fianna' ile dindar ablası 'Alannah'ın hikâyesinde, temposu bir an bile olsun düşmeyen, sürreal, grotesk bir kara - komedi seyirciyle buluşacak.

Prömiyer öncesi oyunun yönetmeni Mehmet Ergen ve oyuncuları Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü, Kubilay Tunçer ve Okan Demirok, duygu ve düşüncelerini Zorlu PSM kulisinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek paylaştı.

Mehmet Ergen: Çok sıra dışı, sürprizlerle dolu bir kara komedi. 21'inci yüzyıl klasiği olarak oyunda, aslında hakim olan bütün siyasi, dini, ailevi erklerin sahibi olan erkek figürünü al aşağı eden iki kız kardeş var. Bir kadın yazar olarak Meghan Tyler'ın aslında çok sert bir cevabı bu. Yaşanan haksızlıklara sebep olan ataerkil topluma iki kız kardeşin cevabıyla bitiyor.

Funda Eryiğit: Oyunun kara komedi olmasının verdiği bir rahatlık ve keyif var. Sınırları geniş bir oyunculuk alanı var ve hem toplumsal, hem bireysel travmalar üzerinden yükselen bir oyun. Zor zamanlardan geçiyoruz. Seyirci için biraz rahatlama, biraz eğlenme, bir parça sıkıntılardan uzaklaşma adına an ya da anlar yaratmayı umuyoruz.

Hazar Ergüçlü: Benim ilk oyunum ve inanılmaz heyecanlıyım. Provalar sırasında acayip şeyler öğrendim ve öğreniyorum. Emin ellerdeyim. Tiyatro bambaşka bir deneyim. Günlerdir gözüme uyku girmedi. Seyirciyle buluşmayı dört gözle bekliyoruz.

Kubilay Tunçer: Bu oyunda ilginç olan şey, acı verici hatıralara bakarken, oradan muzur bir komedi çıkarmak bence yüksek bir anlayış. Yüksek bir edebi anlatım. Çok sık rastlamadığımız türden bir anlatım. Ağlak bir tavırla acılara bakmak yerine onların bir üstüne çıkıp, onlar üzerinden komedi yapabilmek. Kara komedinin özü budur. Kara komedinin bir anlamı var çünkü sizi kara mevzulara komedi vasıtasıyla ulaştırır ki, onları düşünebilesiniz diye. Timsah Ateşi tam böyle bir kara komedi.

Okan Demirok: Sürprizlerle dolu bir oyun. Şimdiden prömiyer biletlerimizin tükenmiş olması çok heyecan ve mutluluk verici. Herkesi bekliyoruz.