İki kitap, 100 muhteşem kısa hikaye



Tefrika Yayınları, Türk ve Dünya Edebiyatının en usta kalemlerinin eşsiz hikâyelerinden oluşan iki yeni kitap yayımladı. Dünya klasikleri yazarlarının hikâyelerinden oluşan derlemenin ilk kitabı 2015 yılında yayımlanmış, birkaç ay önce de Kürşad Yalçındağ’ın çevirisiyle 8. baskısını yapmıştı. “Türk Edebiyatı” edisyonu ise ilk kez 2019 yılında yayımlandı ve ikinci baskısını yaptı. Tefrika Yayınları her iki serinin de ikinci kitabı ile okurları edebiyat tarihinin zirvelerinde kendileri ile baş başa olacakları bir yolculuğa davet ediyor.

Dünya Edebiyatından “50 Muhteşem Kısa Hikâye”

Çehov, Dostoyevski, Tolstoy, Gogol, Puşkin, Maupassant, Kafka, Zweig, Rilke, Woolf, O. Wilde, Poe, Pessoa... Eserleri neredeyse tüm dillere çevrilmiş bu büyük yazarların hikâyelerinde dilin en özenli hâli, anlatımlarının insan ruhuna dokunan enfes güzelliğiyle birleşiyor. Varlığımız ve yaşadığımız hayat hakkında pek çok şey anlatıyorlar. Söyledikleri ve söyleyiş biçimleri, onlarca yıldır insanlığa önemli değerler katmış bu yazarların hikâyelerinden derlenmiş 50 Muhteşem Kısa Hikâye, okurları edebiyat dehalarının büyülü dünyaları ile buluşturuyor.

KİTAPTAKİ DÜNYA EDEBİYATININ USTALARI

Franz Kafka, Guy de Maupassant, Alphonse Daudet, Anatole France, Anton Çehov, Fyodor M. Dostoyevski, Edgar Allan Poe, Aleksandr Sergiyeviç Puşkin, F. Scott Fitzgerald, Nikolay Vasilyeviç Gogol, Maksim Gorki, Hans Christian Andersen, Lev Nikolayeviç Tolstoy, Arthur Conan Doyle, Rainer Maria Rilke, Virginia Woolf, Émile Zola, Washington Irving, Panait Istrati, O. Henry, Oscar Wilde, Joseph Conrad, Fernando Pessoa, Stefan Zweig.

Türk Edebiyatından “50 Muhteşem Kısa Hikâye”

Tanzimat’tan modern edebiyatımıza dek edebiyat tarihimize yön vermiş, üslupları ve anlattıkları itibariyle hikâyeciliğimize iz bırakmış önemli isimlerin ilk defa bir arada olduğu bu derleme, yazarlarımızın diğer eserleriyle de tanışmak için sağlam bir basamak niteliğinde. Daha önce günümüz Türkçesine uyarlanmamış bazı hikâyeler de derleme içerisinde yer alıyor. Tefrika Yayınları, tüm kitap severleri bir asrın hikâyesini tarihimizin en usta kalemlerinden dinleyecekleri bir yolculuğa davet ediyor.

KİTAPTAKİ TÜRK EDEBİYATININ USTALARI

Yusuf Atılgan, Tezer Özlü, Tomris Uyar, Sabahattin Ali, Tarık Dursun K., Vüs’at O. Bener, Sevgi Soysal, Aziz Nesin, Haldun Taner, Peyami Safa, Ömer Seyfettin, Halid Ziya Uşaklıgil, Rıfat Ilgaz, Bilge Karasu, Nezihe Meriç, Onat Kutlar, Necati Cumalı, Fakir Baykurt, Halide Edip Adıvar, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Osman Cemal Kaygılı, Ahmet Rasim, Nabizâde Nâzım, Mahmut Yesari, Peride Celal, Mehmet Rauf, Orhan Duru, Sabahattin Kudret Aksal, Samipaşazâde Sezai, Ahmet Mithat Efendi