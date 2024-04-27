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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki kişiyi yaraladı, polis müdahale etti

        İki kişiyi yaraladı, polis müdahale etti

        İstanbul Küçükçekmece'de bıçakla iki kişiyi yaralayan bir kişi polis tarafından etkisiz hale getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 19:51 Güncelleme: 27.04.2024 - 19:51
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        İki kişiyi yaraladı, polis müdahale etti
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        Küçükçekmece'de elindeki bıçakla 2 kişiyi yaralayan saldırganı, polis ekipleri ateş açarak etkisiz hale getirdi.

        Alınan bilgiye göre, dün Mehmet Akif Mahallesi'nde bir kişinin elinde bıçakla çevredeki vatandaşları yaraladığı ve saldırgan tavırlarda bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, elindeki bıçakla çevredeki H.E.M. ve E.Ö'yü yaralayan şüpheli S.G'nin saldırgan tavırlarını sürdürdüğünü gördü. Şüphelinin, bıçağı bırakması yönündeki uyarıları dikkate almaması üzerine ekipler, havaya ateş açtı.

        Fotoğraf: DHA

        GÖREVLİ MEMURA DA BIÇAKLA YÖNELDİ

        Saldırgan tavırlarına devam eden şüphelinin görevli memura da bıçakla yönelmesi üzerine polis, ateş açarak şüpheli S.G'yi etkisiz hale getirdi.

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        Yaralanan S.G, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

        Hastanede de tedaviye karşı çıkan ve sağlık personeline zor anlar yaşatan S.G'ye, 6 saat sonra bilincinin kapanması sonucu müdahale edilebildi.

        Şüphelinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Bu arada, polis ekiplerinin şüpheliyi etkisiz hale getirdiği anlar, bir vatandaşın cep telefonuyla ve güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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