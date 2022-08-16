Eşiyle birlikte 3 kişiyi öldürdü! 'İyi hal' katili!

Adana'nın Yüreğir ilçesinde, 24 Temmuz'da saat 23.30 sıralarında Çamlıbel Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi.
TABANCAYI ÇEKTİ TETİĞE BASTI
DHA'da yer alan habere göre otomobil ile gezen Ümit Ekmekçi ile yanındaki Cumali Gültekin (28), sokakta Ramazan Demirtaş, Sergen Çelik, Muhammet Savah (23) ve Serhat Saygılı (23) ile tartışmaya başladı. Küfürleşmeyle büyüyen kavgada Demirtaş, belindeki tabancayı çıkarıp ateş açtı.
SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI
Ekmekçi de tabancasıyla karşılık verince çatışma çıktı. Kavgaya karışan 5 kişi, silahlardan çıkan kurşunlarla yaralandı. Yaralanan Demirtaş, Savah, Saygılı ve Ekmekçi'yi, arkadaşları hastaneye götürdü.
İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, silahla vurulan ve yanında tabanca bulunan Sergen Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özel bir hastaneye kaldırılan Ramazan Demirtaş ise doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri de silahlardan ateşlenen 28 boş kovan buldu.
EŞİNİ DE ÖLDÜRMÜŞ
Hastanedeki tedavileri tamamlanan şüpheliler, taburcu edildikten sonra gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerden Ümit Ekmekçi'nin, 1 Ekim 2004'te "Bizde erkek, kadını boşar. Beni boşayacaksın, yoksa görürsün" dediği öne sürülen eşi Sebiha Ekmekçi'yi öldürdüğü ortaya çıktı.
'İYİ HAL'DEN 30 YIL CEZA ALMIŞ
Eşini öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapse çarptırılan, duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezası 30 yıla indirilen Ekmekçi'nin geçen yıl 'yurt dışı yasağı' şartı ile tahliye edildiği belirtildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Ümit Ekmekçi tutuklanırken, Cumali Gültekin, Muhammet Savah ve Serhat Saygılı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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