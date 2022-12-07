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Zorbalar! Kaçırdılar, işkenceyle paralarına el koydular; 14 gözaltı

İstanbul Pendik'te gerçekleşen bir operasyonda insanın kanını donduran ayrıntılar ortaya çıktı. Buna göre bir çete tarafından kaçırılan iki kişinin işkenceye maruz kaldığı ve ev ile arabalarına el konulduğu öğrenildi. Zanlıların ayrıca kaçırdıkları kişilere kredi çektirdiği de belirlendi

Giriş: 07.12.2022 - 10:32 | Güncelleme: ABONE OL
Kaçırdılar, işkence ettiler ve soydular! İstanbul'da dehşet... - Son haberler
DHA

Pendik'te 2 kişiyi kaçırarak işkence yapan, zorla kredi çektiren, ev ve araçlarına el koyan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çete üyesi olduğu tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pendik'te 2 kişiyi kaçırarak işkence yapan ve kaçırdıkları kişilerin ailelerini arayarak ev ve araçlarına el koyan şüphelilerle ilgili inceleme başlattı.

14 ZANLI KISKIVRAK YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin çete faaliyeti içinde, ev ve araç almak için kredi çekme hazırlığında olan kişileri tespit ettiği, bu kişileri silah zoruyla kaçırarak çekecekleri krediye el koydukları, işkence yaptıkları kişilerin ailelerini arayarak varsa ev ve araçlarına el koyduklarını belirledi.

Polis ekipleri çalışmaların ardından, tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 14 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, 70 mermi, 55 bin lira para ve kaçırılan kişilere ait cep telefonları ele geçirildi. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.

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