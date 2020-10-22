İki kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında - MUĞLA

AA

Servet S'nin kullandığı 48 T 7061 plakalı taksi, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Mehmet Tulum yönetimindeki 48 ADV 604 plakalı motosikletle çarpıştı.Sürücü Tulum ile motosikletteki Murat Rahman Kaplan yaralandı.Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan taksi sürücüsünün daha önce alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğu öğrenildi.Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.