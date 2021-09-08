Kayser’de bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Tacettin Veli Mahallesi'nde, aralarında husumet bulunan E.E. (33) ile B.Ş. (59) arasında başlayan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.

B.Ş, yanında bulunan bıçak ile E.E'yi elinden ve bacağından yaraladı. AA'nın haberine göre; kavga esnasında B.Ş'den bıçağı alan E.E. de B.Ş'yi çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan B.Ş, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, olayın ardından kaçan E.E'yi kısa sürede yakaladı.