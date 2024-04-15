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        Haberler Gündem İki kilo metamfetamin ile yakalanan şüpheli tutuklandı - Güncel haberler

        İki kilo metamfetamin ile yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kütahya'da durdurulan yolcu otobüsünde 2 kilo uyuşturucu maddesi metamfetamin ile yakalanan 38 yaşındaki T.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 18:34 Güncelleme: 15.04.2024 - 18:34
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        İki kilo metamfetamin ile yakalandı
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        Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

        Takibe alınan şüpheli T.Ç.’nin yolcu otobüsüyle kente geldiği belirlendi. Durdurulan otobüsteki şüphelinin valizinde yapılan aramada 2 kilo metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Sağlık kontrolünden geçirilerek gözaltına alınan şüpheli T.Ç. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan T.Ç. ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine konuldu. Soruşturma sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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