İki kardeş kumbaralarındaki parayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı - AĞRI

AA

Doğubayazıt Cemile Yassuboğa İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Gülceyhan (10) ile Nuhun Gemisi Anaokulunda okuyan kardeşi Zekeriya Akif Akça (6),babaları Ünsal Akça’ya, kumbarada biriktirdikleri 196 lirayı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istediklerini söyledi.Çocuklarının bu isteği üzerine harekete geçen baba Akça, ilçedeki Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi'ni arayarak durumu iletti.Akça ailesinin evine gelen Türk Kızılay gönüllüleri, kampanya hesabına yatırmak üzere kumbarayı teslim aldıktan sonra kardeşlere çeşitli hediyeler verdi.Abla Gülceyhan Akça, kardeşiyle birlikte kampanyaya destek verdikleri için büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Ülkemiz, dünya geneline de yayılmış olan büyük bir salgına mücadele ediyor. Aynı zamanda ramazan ayı da geliyor. Kardeşimle ben, ihtiyaç sahibi ailelerin bu salgın döneminde ramazanı sıkıntısız geçirmelerini istedik. Bu yüzden Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya harçlıklarımızla destek verdik." diye konuştu.