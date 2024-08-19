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        Haberler Gündem Güncel İki kardeş, girdikleri baraj gölünde can verdi | Son dakika haberleri

        İki kardeş, girdikleri baraj gölünde can verdi

        Adıyaman'da serinlemek için Atatürk Barajı gölüne giren ve boğulma tehlikesi geçiren ikinci kardeş de hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 14:15 Güncelleme: 19.08.2024 - 14:15
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          Adıyaman Gazihan Dede mesire alanındaki baraj gölüne dün serinlemek için giren 9 yaşındaki Berkant Yiğit'in boğulması, 12 yaşındaki kardeşi Mahmut Yiğit'in boğulma tehlikesi geçirmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

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          Olaydan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden Mahmut da bugün hayatını kaybetti.

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          Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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          Dün serinlemek için giren baraj gölüne giren Necmettin Yiğit ile çocukları Mahmut ve Berkant boğulma tehlikesi geçirmiş, baba kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, çocuklar gözden kaybolmuştu. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden Berkant, yaşamını yitirmişti.

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