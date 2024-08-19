İki kardeş, girdikleri baraj gölünde can verdi

Dün serinlemek için giren baraj gölüne giren Necmettin Yiğit ile çocukları Mahmut ve Berkant boğulma tehlikesi geçirmiş, baba kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, çocuklar gözden kaybolmuştu. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılarak ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kardeşlerden Berkant, yaşamını yitirmişti.