İki kamyon çarpıştı: 2 yaralı - BOLU

Tekin A. idaresindeki 14 DC 503 plakalı hafriyat kamyonu, Müstakimler köyü mevkisinde karşı yönden gelen Adnan B'nin kullandığı tavuk yüklü 10 PY 445 plakalı kamyonla çarpıştı.Kazada kamyon sürücüleri yaralandı.Kamyonda sıkışan Tekin A, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi.Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.Kaza nedeniyle Bolu-Gökçesu kara yolunda bir süre aksayan trafik akışı, kamyonların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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