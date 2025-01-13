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        Haberler Gündem 3. Sayfa İki kadın bir adam kıskançlık krizi kurbanı mı? | Son dakika haberleri

        İki kadın bir adam kıskançlık krizi kurbanı mı?

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de bugün 2023'te yaşanan bir ölüm olayının perde arkası konuşuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2025 - 21:32 Güncelleme: 13.01.2025 - 21:32
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        İki kadın bir adam kıskançlık krizi kurbanı mı?
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        Programa gelen baba Ali Bey, oğlu Mehmet’in iki kadın arasında kalıp bir cinayete kurban gitmiş olabileceğinden şüphelendiğini söyledi.

        “İNTİHAR SÜSÜ VERİLMİŞ OLABİLİR”

        Ali Bey oğlunun Cansu veya Elvan tarafından, kıskançlık krizi sebebiyle öldürülmüş olabileceğini söyleyip isyan etti.

        İddiaların ardından yayına Cansu Hanım bağlandı. Cansu Hanım iddiaları yalanladı ve “Benim Mehmet’le evlenmemi hiçbir zaman istemediler. Haksızca üzerime geliyorlar, benim psikolojim bozuk” dedi. Ardından telefonu alan kişi Didem Arslan Yılmaz’ı açık açık tehdit ederek takipsizlik verilmiş bir dosyayı konuştuğu için gerekeni yapacağını söyledi. Didem Arslan Yılmaz canlı yayında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a seslendi.

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