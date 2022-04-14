İki ilde 'torbacı' operasyonu: 69 gözaltı

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Van ve Antalya'da polisin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonlarında 69 kişi gözaltına alındı.

Van'da, İl Emniyet Müdürlüğü'nün, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, ekiplerce son bir haftada gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 13,59 gram eroin, 12,08 gram esrar, 476,45 gram sentetik uyuşturucu ve 6 hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 44 şüpheliden 18'i hakkında "uyuşturucu satmak", 26'sı hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

ANTALYA'DA 8 ADRESE BASKIN

Antalya'da ise, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Uygulama noktalarının da dahil edildiği çalışmada 25 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda; 130 gram esrar, 825 gram eroin, 3 kilo 891 gram metamfetamin, 377 gram bonzai, 354 gram ve 29 adet kağıda emdirilmiş sentetik Kannabinoid (A4) maddesi, 45 adet sentetik ecza hap, 4 adet hassas terazi, 4 adet tabanca ve 71 adet fişek, 13 bin 990 TL ele geçirildi. 25 şüpheliye “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan işlem yapıldığı bildirildi.