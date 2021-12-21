İki ilde sahte içki operasyonu

AA

Mersin ve Gaziantep'te düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de, İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yılbaşı öncesinde Adana'dan Mersin'e sahte içki sevkiyatı yapılacağını tespit eden ekipler harekete geçti.

Atakent Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda şişelere doldurulmuş 19 litre sahte içki ve 1 tabanca ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te ise, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki imalatı ve satışının engellenmesine yönelik Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde imalathane olarak kullanılan bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, 324 litre etil alkol, 7.5 litre dökme alkol, 50 kapak ve 30 boş şişe ele geçirdi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.