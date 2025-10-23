İki ilde operasyon: 180 kilo uyuşturucu

Hatay ve Van'da operasyon: 180 kilo uyuşturucu
Hatay'ın Antakya ilçesi ile Van hudut hattında toplamda 180 kilo 758 gram uyuşturucu ve 1876 kök Hint keneviri ele geçirildi
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Büyükdalyan Mahallesi'ndeki bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi..png
Ev ve bahçedeki aramada, 89 kilo 200 gram esrar, 1876 kök Hint keneviri ile ruhsatsız 2 tüfek ve 1 tabanca ele geçirildi..png
Şüpheli M.A, U.A. ve İ.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı da Van hudut hattında 91 kilo 558 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, hudut birliklerinin keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürdüğü ifade edildi.
Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 91 kilo 558 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtilen açıklamada, uyuşturucunun Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildiği bilgisi paylaşıldı.