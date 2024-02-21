Siirt ve Van'da sınavlar için hazırlanan kopya düzenekleri ele geçirildi! - Güncel haberler

Siirt ve Van'da sınavlar için hazırlanan kopya düzenekleri ele geçirildi! - Güncel haberler

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Siirt ve Van'da düzenlenen operasyonda, sınavlarda kullanılmak üzere hazırlanan kopya düzenekleri ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce haksız kazanç elde ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Ekiplerce, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu'na muhalefet ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında Siirt ve Van'da bazı adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. REKLAM

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada sınavlarda kullanılmak üzere hazırlanan çok sayıda kopya düzeneği ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Fotoğraflar: İHA