İki ilin yüksek kesimleri beyaza büründü
Rize ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yaylalar beyaza büründü
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Rize'de hava sıcaklıklarının dün geceden itibaren düşmesi sonucu Kaçkar Dağları ile çevresindeki yaylalarda kar yağışı etkili oldu.
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Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisinde 2 bin rakım üzerindeki yaylalar beyaza büründü. Güneysu ilçesinin Handüzü Yaylası ile İkizdere ilçesinin Ovit Dağı geçidinde de kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
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Yetkililer, halen yüksek rakımlı yaylalarda bulunan vatandaşların dönüş hazırlıklarını tamamlamalarını istedi.
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Ardahan'da da etkili olan sağanak ve soğuk hava, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
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Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle, Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisi ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Ilgar dağı mevkisinde kar yağışı etkisini gösterdi.
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Kar yağışı kısa sürede bu bölgeleri beyaza bürüdü.
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İlgililer bir süre devam edecek kar nedeniyle sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.