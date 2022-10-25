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İki ilde sahil ve denizde cansız beden bulundu

Giresun'da vatandaşlar tarafından sahilde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kocaeli'de de vatandaşlar tarafından denizden bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırılan cansız bedenlerin kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı

Giriş: 25.10.2022 - 14:18 | Güncelleme: ABONE OL
Giresun ve Kocaeli'de denizde cansız beden bulundu! - güncel haberler
Genel

Giresun'da ve Kocaeli'de vatandaşlar tarafından bulunan cansız bedenlerin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

DHA'nın haberine göre, Giresun'un Bulancak ilçesi Küçüklü köyündeki Küçüklü Plajı'nda, sahilde hareketsiz yatan kişiyi fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibinin kontrolünde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, savcılık incelemesinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Ölen kişinin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

KOCAELİ'DE VATANDAŞLAR DENİZDEN ÇIKARDI

AA'nın haberine göre, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi Altınkemer Plajı'nda vatandaşlar, denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu gördü. Kişiyi sudan çıkaran vatandaşlar, polise haber verdi. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri ile deniz polisi, sahile güvenlik şeridi çekti.

Ekiplerin incelemesinde erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Kimliği henüz belirlenemeyen ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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