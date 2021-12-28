İki ilde DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

Kayseri ve Ankara'daki DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yılbaşı öncesinde DEAŞ Terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Suriye ve Irak'ta terör örgütünü içerisinde faaliyet yürüten yabancı uyruklu 5 kişinin illegal kaçak yollarla ülkeye giriş yaparak Kayseri'ye geldiğini tespit etti.
Şafak operasyonu düzenleyen ekipler, 5 kişiyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına alırken, yapılan aramada ele geçirirken dijital materyallere ise el koydu. Gözaltına alınan 5 kişi emniyete götürüldü.
BAŞKENT'TE 3'Ü TÜRK 5 GÖZALTI
DEAŞ terör örgütünün yaklaşan yılbaşı nedeniyle eylem arayışlarının arttığı bilgisinin Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğünce alınması üzerine; DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibat halinde olan veya geçmişte çatışma bölgelerinde DEAŞ terör örgütü adına faaliyet gösteren şahısların tespitine yönelik çalışmalar derinleştirildi. İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri görevlilerinden oluşan ekip tarafından teknik analiz çalışmalarına başlandı.
Çalışmalar esnasında örgüt içerisinde faaliyet gösteren ve çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarına maddi yardım sağladıkları bilgilerine ulaşılan şahıslarla ilgili soruşturmaya başlanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordine kuruldu. Açılan soruşturma kapsamında; terör örgütü mensuplarının bulunduğu sosyal medya platformları ve internet kanallarındaki paylaşılan videolar da incelemeye alındı.
Soruşturma kapsamında yapılan teknik değerlendirme ve internet analizleri sonucunda 3'ü Türk vatandaşı, 2'si yabancı uyruklu toplam 5 şüpheliyle ilgili operasyon kararı alındı. Ankara TEM Şube Müdürlüğünce il genelinde gerçekleştirilen eşzamanlı operasyon neticesinde 5 şüpheli yakalandı.
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