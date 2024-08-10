İki ilde arazi toplulaştırması ve tarla çalışması

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Çanakkale ve Çorum'un bazı ilçelerinde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çanakkale'nin Gelibolu ile Çorum'un Alaca ilçelerindeki 8 köy ve mahallede, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce (DSİ) arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme çalışması yapılacak.

*Haberin görseli İHA'nın arşivinden alınmıştır.