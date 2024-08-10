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        Haberler Gündem Güncel İki ilde arazi toplulaştırması ve tarla çalışması | Son dakika haberleri

        İki ilde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme çalışması yapılacak

        Çanakkale ve Çorum'da arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme çalışmasına yönelik kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 12:39 Güncelleme: 10.08.2024 - 12:39
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        İki ilde arazi toplulaştırması ve tarla çalışması
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        Çanakkale ve Çorum'un bazı ilçelerinde arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme hizmetleri gerçekleştirilecek.

        Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, Çanakkale'nin Gelibolu ile Çorum'un Alaca ilçelerindeki 8 köy ve mahallede, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce (DSİ) arazi toplulaştırması ve tarla içi geliştirme çalışması yapılacak.

        *Haberin görseli İHA'nın arşivinden alınmıştır.

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        #yerel haberler
        #Çanakkale
        #çorum
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