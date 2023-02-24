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İki ilde acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Aksaray ve Amasya'daki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak

Giriş: 24.02.2023 - 05:54 | Güncelleme: ABONE OL
İki ilde acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de
AA

Aksaray ve Amasya'da bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aksaray'ın merkez ilçesi Hamidiye mahallesinde ilan edilen rezerv yapı alanı içerisinde bulunan bazı taşınmazların, çoğunluğu imar mevzuatına aykırı olan, afet riski taşıyan, genel asayiş ve güvenlik yönünden sakınca teşkil eden yapıların tasfiye edilerek ulaşım ve altyapısıyla birlikte fen ve sanat kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla Aksaray Belediyesi tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

AA'nın haberine göre; Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Ortaova köyü sınırları içerisinde bulunan taşınmazın, söz konusu alanda bulunan jeotermal kaynağın kullanımına yönelik çeşitli tesislerin yapılabilmesi için Amasya İl Özel İdaresi tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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