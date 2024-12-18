İki ilde 27 yerleşim yeri yolu kapandı

Erzurum ve Ardahan'da 27 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

AA'nın haberine göre, Erzurum'un kırsalında etkili olan kar ve tipi nedeniyle 10 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için kırsalda karla mücadele çalışması başlattı.

REKLAM advertisement1

Ardahan'da da kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı 4, Posof'ta 1, Çıldır'da 2 ve Göle ilçesinde de 10 olmak üzere 17 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor. Özel idare ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı.

İHA'nın haberine göre, Ardahan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 bin 640 metre yükseklikteki Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesi arasındaki kara yolu Sahara mevkisinde ve Ardahan- Posof karayolu da 2540 rakımlı Ilgar Dağı geçidi ağır tonajlı araçların geçişine kapandı. Olumsuz hava şartlarına karşı sürücüleri uyaran Karayolları yetkilileri, sürücülerden yanlarında takoz, zincir ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.

*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.