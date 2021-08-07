İki il için yenileme ve kentsel dönüşüm kararları Resmi Gazete'de

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Konya'nın Karatay ilçesi Aziziye ve Çelebi mahalleleri sınırında bulunan alan yenileme alanı olarak belirlendi ve 6 Kasım 2019 tarihli 1747 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı.

Karatay ilçesi Aziziye, Akçeşme, Sarıyakup ve 19 mahalleleri sınırları içindeki alan ile Meram ilçesi Şükran, 18 ve 20 mahalleleri sınırları içinde bulunan alan da yenileme alanı olarak tespit edildi.

AA'nın haberine göre; Kararlarda, yenileme alanlarının kroki, sınır ve koordinatlarına da yer verildi.

MARDİN'DE BAZI ALANLAR, KENTSEL DÖNÜŞÜM VE GELİŞİM PROJE ALANI İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Mardin'in Midyat ilçesi Acırlı, Budaklı ve Ortaçarşı mahalleleri sınırları içinde yer alan bazı alanlar, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

Dargeçit ilçesi Kumdere Mahallesi sınırları içinde bulunan bazı alanlarla Midyat ilçesi Acırlı, Akçakaya, Bağlar, Işıklar ve Ulucami mahalleleri sınırları içinde yer alan bazı alanların, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesine karar verildi.

İlan edilen kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanları içinde yer alan ve harca esas değer üzerinden belediyelere devredilen Hazineye ait taşınmazlar, kentsel dönüşüm ve gelişim amacına yönelik imar planı ve uygulaması yapılmadan satılamayacak.

Kararlarda, söz konusu alanların sınır, kroki ve koordinatlarına da yer verildi.