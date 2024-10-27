İki Hollywood yıldızı James Franco ve Seth Rogen'in 20 yıllık dostluğu bitti

James Franco ve Seth Rogen, Hollywood'un en imrenilen dostlarındandı. Ancak Franco, uzun süredir devam eden dostluğun sona erdiğini açıkladı.

Roma Film Festivali'nde Variety'ye röportaj veren 46 yaşındaki Franco, 42 yaşındaki Rogen ile bu günlerde iletişim halinde olmadıklarını söyledi.

Franco, 2000'lerin hit komedi filmlerinde birlikte rol aldığı Rogen hakkında konuşurken, "Seth'i seviyorum, birlikte 20 harika yıl geçirdik ama sanırım bitti. Denemediğim için de değil. Ona benim için ne kadar önemli olduğunu söyledim" ifadesini kullandı.