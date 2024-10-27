İki Hollywood yıldızı James Franco ve Seth Rogen'in 20 yıllık dostluğu bitti
James Franco, Hollywood'un en imrenilesi dostluklarından birini yaşadığı Seth Rogen ile 20 yıllık yakınlıklarının son bulduğunu açıkladı: Ona benim için ne kadar önemli olduğunu söyledim
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James Franco ve Seth Rogen, Hollywood'un en imrenilen dostlarındandı. Ancak Franco, uzun süredir devam eden dostluğun sona erdiğini açıkladı.
Roma Film Festivali'nde Variety'ye röportaj veren 46 yaşındaki Franco, 42 yaşındaki Rogen ile bu günlerde iletişim halinde olmadıklarını söyledi.
Franco, 2000'lerin hit komedi filmlerinde birlikte rol aldığı Rogen hakkında konuşurken, "Seth'i seviyorum, birlikte 20 harika yıl geçirdik ama sanırım bitti. Denemediğim için de değil. Ona benim için ne kadar önemli olduğunu söyledim" ifadesini kullandı.
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Franco'nun kariyeri, eski oyunculuk öğrencilerinden ikisinin 2019'da cinsel taciz davası açmasının ardından kesintiye uğramıştı. Franco, Haziran 2021'de davada 2,2 milyon dolar karşılığında anlaşmaya varmıştı.
Aynı yıl katıldığı bir yayında Franco, oyunculuk okulundaki öğrencilerle ilişkiye girdiğini itiraf etmiş ve bunun sonucunda Hollywood'dan dışlanmıştı.
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Rogen de 2021'de bir röportajında, Franco'yla ileride çalışma planının olmadığını söylemişti.
Yeni röportajında, "Size kötü olduğunuzun söylenmesi acı verici" diyen Franco, "Ama sonuçta, gittiğim yoldan vazgeçmek için ihtiyacım olan şey buydu" diye konuştu.
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Taciz davası sonrası ikinci filmi olan 'Hey Joe' ile sinemaya dönmeye hazırlanan Franco, "Artık durakladıktan ve önceliklerimi değiştirdikten sonra, sanırım hayatta beni tatmin etmek için aradığım şey farklı. Sonuç olarak, sanırım minnettarım çünkü bu bana sadece işimi yapma ve gerçekten değiştirmem gereken şeyleri değiştirme şansı verdi" dedi.