İki hırsızlık şüphelisi tutuklandı - GAZİANTEP

AA

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Şahinbey ilçelerinde farklı tarihlerde 4 iş yerinden hırsızlık yapan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliğini tespit ettiği iki şüpheliyi yakaladı.Zanlılar, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Bulunan malzemeler ise sahiplerine teslim edildi.Basınla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde ise ağızlarını tıbbi maskeyle kapatan şüphelilerin bir işletmeye girmesi, eşyaları çalma anları ve minibüsle olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.