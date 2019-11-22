Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nden bir ay önce Keçiören Belediyesinin Gümüşdere Ihlamur Vadisi'ndeki Doğal Yaşam Parkı'na getirilen anne maymun, yeni yaşam alanında uzmanların kontrolünde minik yavrusu Kiçi'yi dünyaya getirdi. Yavru maymuna, ilçenin eski adı olan Kiçivaran'dan esinlenerek, küçük anlamına gelen "Kiçi" ismi verildi.

AA'nın haberine göre Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanseverlerin gözdesi haline gelen Kiçi'yi görmek isteyenler barınak önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Anne maymun, kucağından bir an olsun indirmediği yavrusu Kiçi'yi koruma içgüdüsüyle hayvanseverleden uzak tutmayı tercih ediyor.

Doğal Yaşam Parkı sorumlu Veteriner Hekimi Mevlüt Şamil Baran, parkta hayvan sayısını ve çeşidini artıracaklarını belirterek Kiçi'nin doğumunun sağlıklı bir şekilde iki gün önce gerçekleştiğini söyledi.

Yavru maymunun anne sütü ile beslendiğini anlatan Baran, anne maymunun beslenmesi için de bitkisel ürünlerin yanı sıra protein ihtiyacını karşılaması amacıyla yumurta veya haşlanmış et verdiklerini kaydetti.

Anne maymunun gebelik sürecinde zaman zaman kıskançlıktan dolayı agresifleştiğini dile getiren Baran, "Gebelik sürecinde ve sonrasında erkek maymunlar, anne ve yavruya müşahede altındaki kafes kapısının altından havuç, elma gibi yiyecekler verdiler. Yavru maymuna ilgi çok fazla. Vatandaşlarımız yavru maymunu çok seviyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaretçiler parkta midilli, deve kuşu, ceylan, emu kuşu, alageyik, valabi kanguru, Ankara keçisi ve lama gibi 17 türden 98 hayvanı ücret ödemeden doğal yaşam standartlarına uygun hazırlanmış barınaklarda görme imkanı buluyor.