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İki gündür kayıp olan şahıs ağaç kesme motorunun yanında ölü bulundu

Eskişehir'de iki gündür haber alınamayan vatandaş, ağaç kesme motorunun yanında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş: 10.01.2023 - 11:50 | Güncelleme: ABONE OL
İki gündür haber alınamıyordu, ölü bulundu
İHA

Eskişehir’in Seyitgazi İlçesi’nde kendisinden 2 gündür haber alınamayan şahsın, yapılan arama çalışmaları sonucu ağaç kesme motorunun yanında cansız bedeni bulundu.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı, Seyitgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kırka Jandarma Karakol Komutanlığı’na, T.E. isimli şahsın 8 Ocak 20223 tarihinden itibaren evine gelmediğini ve hakkında kayıp olduğuna dair yakınları tarafından müracaatta bulunuldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Seyitgazi Derebek Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen T.E. isimli şahsın, yine aynı ilçeye bağlı Salihler Mahallesi’nde aracının yaklaşık 10 metre uzağında ağaç kesme motorunun yanında vefat ettiği tespit edildi.

Şahsın cenazesi, ölüm sebebinin araştırılması nedeniyle Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Ekipler olayla ilgili adli işlem başlattı.

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