Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, trafik kazalarının oluşumunda yüzde 36 paya sahip olan hız ihlallerinin önlenmesi ve algılanan yakalanma riski duygusunun artırılarak sürücülerin yasal limitlerde araç kullanmaya teşvik edilmesi amacıyla; 16-17 Kasım tarihlerinde ülke genelinde eş zamanlı 'hız denetimi' gerçekleştirildiği bildirildi.

'376 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ'

Yapılan denetimlerde 21 bin 789 hız ihlali tespit edildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Bu ihlallerin yüzde 61,4'ü ihlal yapan araçların durdurulması ve sürücülerinin bilgilendirilmesi suretiyle, yüzde 38,6´sı araçların tescil plakasına olmak üzere cezaya dönüştürüldü. 376 araç trafikten men edildi. 13 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı. Toplam 23 bin 935 trafik kural ihlali tespit edilerek işlem yapıldı."