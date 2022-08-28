İki gün üst üste plaja gitti! Yaşadıkları şoke etti

Zonguldak'ta 2 gün üst üste denize giren Caner Arık'ın (33) başında, daha çok sıcak havalarda el ve ayaklarda görülen sıcak ödemi meydana geldi.
DHA'nın haberine göre, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Bölümü'nde görevli Acil Tıp Uzmanı Dr. Abdullah Cüneyt Hocagil, saçlı deride sıcak ödeminin nadir görüldüğünü belirterek, "Bu hastamız, deniz kenarında uzandığında, kafasında dolaşımı engelleyecek şapka olduğu sırada bu durum gerçekleşmiş. Bu nedenle ilginç bir vaka" dedi.
İstanbul'da çağrı merkezinde çalışan Caner Arık, 21 Ağustos'ta tatil için memleketi Zonguldak'a geldi. Meteoroloji verilerine göre, nem oranının en yüksek olduğu günlerde denize giden Arık, 23 Ağustos'ta başında şişlik oluştuğunu fark etti. Ertesi gün ZBEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne giden Caner Arık'ı, Acil Tıp Uzmanı Dr. Abdullah Cüneyt Hocagil ile birçok doktor muayene etti. Muayene sonucunda genellikle el ve ayaklarda görülen, 'sıcak ödemi' olarak adlandırılan hastalığın, Arık'ın saçlı derisinde meydana geldiği kanısına varıldı. Alerji tedavisine de yanıt vermeyen Arık, daha sonra evine gönderildi. Rahatsızlık kötü huylu olmadığı için herhangi bir tedavi uygulanmadı. Arık'ın başından yüzüne inen ödemlerin kendi kendine geçmesinin beklendiği belirtildi. Caner Arık'ın rahatsızlığı ile ilgili bilimsel çalışma yapılmasına da karar verildi, bu doğrultuda gerekli izinler alındı.
"ŞİŞLİĞİN SICAK ÖDEMİ OLDUĞUNA KARAR VERDİK"
Salı günü Türkiye'deki en yüksek nem oranının Zonguldak'ta olduğuna dikkat çeken Dr. Abdullah Hocagil, "Hastamız, 2 gün üst üste denize gitmiş. Denize gittikten sonra kafasında şapkası varmış. Güneşte, deniz kenarında beklerken başında bir ödem oluşmuş. Hasta bize başındaki ödem yakınmasıyla geldi. Biz araştırdık ve hiçbir şekilde hastanın kliniğini başka bir şeyle açıklayamadık. Vücutta lokalize ödem yapacak nedenleri dışladıktan sonra hastanın alnındaki şişliğin 'sıcak ödemi' olduğuna karar verdik. Buna yönelik tedavilere başladık" dedi.
"DAHA ÖNCE BÖYLE BİR VAKAYLA KARŞILAŞMADIK"
Sıcak ödeminin sıcak havalarda el ve ayaklarda görüldüğünü anlatan Dr. Hocagil, "Bu hastamızda saçlı deride ciddi bir ödem vardı. Biz de bunu literatürde araştırdık. Çok nadir olan bir durum olduğuna karar verdik. Dışlama tanısından sonra diğer tetkiklerini yapıp, diğer nedenlerin olmadığını saptadıktan sonra sıcağa bağlı ödem oluştuğunu belirledik. Hastamızda da olumlu yanıt aldık, bu durumu uluslararası bir kongrede nadir görülen sıcağa bağlı kafa derisindeki cilt ödemi olarak yayınlayacağız. Daha önce böyle bir vaka ile karşılaşmadık. Genellikle sıcak acillerine bağlı ödem, ayak ve ellerde görülen bir şey. Yer çekiminin etkisine bağlı genişleyen kan damarları içerisinde, sıvı hücreler arası boşluğa çıkar. Bu hastamız, deniz kenarında uzandığında, kafasında dolaşımı engelleyecek şapka olduğu sırada, bu durum gerçekleşmiş. Bu nedenle ilginç bir vaka" diye konuştu.
"BİRÇOK DOKTOR SORULAR SORDU"
Sıklıkla yüzmeye gittiğini belirten Caner Arık ise "Salı akşamı aynaya baktığımda, kafamda bir ödem durumu hissettim. 'Sabaha geçer' diye düşündüm ama ilerleme oldu. Gün içinde daha da ilerleyince, acile gitmek zorunda kaldım. Birçok doktor gelerek sorular sordu. Sıcağa bağlı ödem oluşabileceğini söylediler. Şu anda biraz gerilemiş durumda. İlerleyen günlerde daha iyi olacak inşallah. Hayatımı ilk etapta çok etkilemedi, fiziksel olarak iyiydim. Sadece kafamda farklı bir durum olduğu için doluluk hissi vardı dün itibarıyla bitkinlik, iştahsızlık gibi bir durum oluştu" dedi.
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