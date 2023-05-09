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İki gündür haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Elazığ'da, iki gündür haber alınamayan yaşlı adam, evinde hareketsiz bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi

Giriş: 09.05.2023 - 12:08 | Güncelleme: ABONE OL
İki gün sonra evinde ölü bulundu
İHA

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Okçular Köyü Dolan mezrasında meydana gelen olayda, Ali Haydar Çakın'dan (61) iki gündür haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri evin kapısını açarak girdiğinde Ali Haydar Çakın'ı yerde hareketsiz şekilde gördü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çakın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çakın'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlattı.

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