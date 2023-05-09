İki gün sonra evinde ölü bulundu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Okçular Köyü Dolan mezrasında meydana gelen olayda, Ali Haydar Çakın'dan (61) iki gündür haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri evin kapısını açarak girdiğinde Ali Haydar Çakın'ı yerde hareketsiz şekilde gördü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Çakın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Çakın'ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli ölüm üzerine soruşturma başlattı.