Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa İki gün sonra 30 km uzaklıkta bulundu | Son dakika haberleri

        Falezlerden düşen kadın iki gün sonra 30 km uzaklıkta bulundu

        Antalya'da, iki gün önce Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada falezlerin kenarında yaklaşık 35 metre yükseklikten denize düşen Emine Akan'ın, yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sıçan Adası açıklarında cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2025 - 18:41 Güncelleme: 04.09.2025 - 18:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki gün sonra 30 km uzaklıkta bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da, iki gün önce falezlerden denize düşen Emine Akan'ın (47) cansız bedeni bulundu.

        Olay, geçen salı günü saat 23.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Lara Caddesi'ndeki Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü noktada meydana geldi.

        İddiaya göre; Emine Akan, falezlerin kenarına sırt çantası ve terliklerini bıraktı. Akan'ın kısa süre sonra falezlerden düştüğü öne sürüldü. Durumu fark eden bölge esnafı, devriye gezen bisikletli polislere haber verdi.

        İhbarla bölgeye deniz polisi, AFAD ve olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi. Deniz polisi yaklaşık 3 saat boyunca denizde arama yaptı. AFAD ekipleri de drone desteğiyle falezlerde tarama gerçekleştirdi ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Olay yerinde bulunan çantada yapılan incelemede ise Akan'a ait bazı kişisel eşyaların yanı sıra 1580 TL çıktı.

        .png
        .png

        Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü bot ve dalgıçları tarafından hem su altında hem de falezlerin dip noktasında bugün devam eden çalışmalar sonunda, Sahil Güvenlik ekipleri olayın yaşandığı noktadan yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Sıçan Adası açıklarında kadın cansız bedeni buldu.

        .png
        .png

        Botla karaya çıkarılan cesedin, Emine Akan'a ait olduğu belirlendi. Akan’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #antalya haberleri
        #Düden Şelalesi
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Filenin Sultanları yarı finalde!
        Macron ile Zelenskiy açıklamalarda bulundu
        Macron ile Zelenskiy açıklamalarda bulundu
        4 ilçede kongreler durduruldu
        4 ilçede kongreler durduruldu
        Gürcistan'da 11'ler belli oldu!
        Gürcistan'da 11'ler belli oldu!
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        İtalyan moda devinden üzücü haber
        Beşiktaş'ta Muçi hareketliliği!
        Beşiktaş'ta Muçi hareketliliği!
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Dikkat: Yeni bir erkek türü keşfedildi
        Boşandılar
        Boşandılar
        70 milyon yıllık fosilde şaşırtan keşif! Dinozorları kolayca alt edebilmiş
        70 milyon yıllık fosilde şaşırtan keşif! Dinozorları kolayca alt edebilmiş
        "İsveç maçı hedeflerimiz için çok önemli!"
        "İsveç maçı hedeflerimiz için çok önemli!"
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        Aynı evde değilsen, avantajlar gidiyor!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        Portekiz'deki füniküler faciasında can kaybı yükseldi
        R.Madrid'in stoperi Beşiktaş'a!
        R.Madrid'in stoperi Beşiktaş'a!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        Merhum babasının isteğini böyle yerine getirdi!
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        CHP'nin kurultay davasında mahkeme kararları istedi
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Bisiklet severler ve STK'lardan çağrı: Artık Yeter!
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Maaşlara ocak zammı ne olacak?
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Çin yeni bir dünya düzeni talep ediyor
        Habertürk Anasayfa