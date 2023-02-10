İki grup arasındaki kavgada öldürüldü

DHA

Kocaeli'de iki grup arasındaki kavgada bıçaklanan Murat Kaya hayatını kaybetti.

Olay, önceki gün Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki fırının önünde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

E.Y. üzerindeki bıçağı çıkartarak Murat Kaya ve C.Y.'yi bıçakladı. Yaralanan Murat Kaya ve C.Y. kanlar içerisinde yere yığıldı. Yaralanan 2 kişi ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Murat Kaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan E.Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınan E.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Murat Kaya'nın cenazesi bugün Gebze'de toprağa verilecek.