İki grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga: 6 yaralı - HATAY

AA

Alınan bilgiye göre, Modern Evler Mahallesi'ndeki büfe önünde toplanan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesiyle tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı.Yaralılar ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kavgaya karıştığı gerekçesiyle 8 kişi gözaltına alındı.