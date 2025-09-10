Habertürk
        İki grup arasında kavga: 20 gözaltı

        Van'ın İpekyolu ilçesinde önceki gün iki grup arasında çıkan kavgaya karıştıkları tespit edilen 20 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 22:54 Güncelleme: 10.09.2025 - 22:54
        Van İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 Eylül'de iki otel çalışanları arasında çıkan kavga ile ilgili çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, kavgaya karıştıkları tespit edilen 20 şüpheli gözaltına alındı, 2 ruhsatsız tabanca ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

