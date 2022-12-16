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Diyarbakır'da iki grubun kavgasında bıçaklanarak öldürüldü

Diyarbakır'da, husumetli 2 grup arasında çıkan kavga cinayetle sonlandı. Kavgada bıçaklanan Mümtaz Kızıltepe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 16.12.2022 - 16:45 | Güncelleme: ABONE OL
İki grubunda kavgasında bıçakla öldürüldü
DHA

Diyarbakır'da, iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanan Mümtaz Kızıltepe (50) hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde, Sur ilçesine bağlı Cami Nebi Mahallesi İskenderpaşa Sokağı'nda meydana geldi. Yolda karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyüp, bıçaklı kavgaya dönüştü.

Mümtaz Kızıltepe, aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kızıltepe, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kızıltepe'nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaydan sonra kaçan şüphelilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı.

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