İki grubun kavgasında kız çocuğu vuruldu

İHA

Diyarbakır'da, sokak çıkan silahlı kavgada oyun oynayan 10 yaşındaki kız çocuğu vuruldu.

Olay, Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi 175. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta iki grup arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan kişiler, birbirlerine kurşun yağdırdı. Bu sırada sokakta oyun oynayan N.A. adlı kız çocuğuna mermi isabet etti.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edil. Kalçasına mermi isabet eden küçük kız, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.