İki grubun kavgasında cinayet!

Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Hüseyin Koç (32) yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Viranşehir ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Hüseyin Koç (32) ağır yaralandı.

Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koç, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Koç'un cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.