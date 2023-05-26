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Bursa'da iki grubun borç kavgası cinayetle sonlandı

Bursa'da, borç meselesi nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada tabanca ile karnından vurulan Başar, olay yerinde hayatını kaybetti

Giriş: 26.05.2023 - 13:06 | Güncelleme: ABONE OL
İki grubun borç kavgasında cinayet
DHA

Bursa'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Onur Başar (40), tabanca ile öldürüldü.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında borç meselesi nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Bu sırada H.D.'nin (27) tabancasından çıkan kurşun, Onur Başar'ın karnına isabet etti. Başar kanlar içinde yere yığılırken, H.D. ile yanındakiler kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Onur Başar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Başar'ın cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, H.D.'yi Mustafakemalpaşa ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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