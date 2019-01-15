İki filme ortak toplantı

Gösterime 18 Ocak'ta girecek olan 'Çiçero' ve izleyiciyle 15 Mart'ta buluşacak olan 'Turkish Dondurma' için bir basın toplantısı düzenlendi.

Filmlerin yapımcısı Mustafa Uslu'nun yanı sıra Çiçero'nun yönetmeni Serdar Akar, 'Türkish Dondurma'nın yönetmeni Can Ulkay ile başrol oyuncuları Erkan Kolçak Köstendil, Ali Atay, Şebnem Bozoklu katıldı. Uslu, gerçek hayat hikâyelerini beyazperdeye uyarlayarak ülkemiz sinemasında eksikliği hissedilen 'Gerçek hikâye' kategorisinde önemli bir boşluğu doldurduklarını söylerken yeni projelerinden söz etti.