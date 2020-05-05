İki ferdini teröre kurban veren ailenin acısı dinmiyor

Bir grubu 5 Mayıs 2019 günü piknik yapacakları Cudi Dağı eteklerindeki Uyanık köyü mevkisine bıraktıktan sonra ilçeye dönmek üzere yola çıkan minibüsün geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak ettiği saldırı, 23 yaşındaki Servet ve 13 yaşındaki kuzeni Diyar'ı hayattan kopardı.
İki ferdini terör saldırısı sonucu yitiren Bilen ailesinin yası sürüyor. Yitirilen canlardan geriye kalan fotoğraf ve eşyalarla avunmaya çalışan acılı aile, yürek acısıyla yaşama tutunmaya çalışıyor.
Saldırıda oğlu Diyar ile yeğenini kaybeden baba Hasan ve anne Asya Bilen, Diyar ve Servet'in sık sık kabirlerini ziyaret ediyor.
- "Her gün ağlıyoruz"
Hasan Bilen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evladını yitirmeyi kabullenemediğini belirterek, her gün derin bir üzüntü duyduğunu söyledi.
Acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade eden Bilen, "Okul harçlığını çıkarmak için çalışıyordu. Her gün ağlıyoruz. Bir türlü kendimize gelemedik." dedi.
"Devletimiz geldi, acı günümüzde bize destek verdi, yardımcı oldu." diyen Bilen, o günden sonra çalışamadığını, hep evde olduğunu aktardı.
Teröre tepkisini dile getiren Bilen, "Annesi bir yemek yaptığı zaman Diyar aklımıza geliyor. Fotoğrafını görüyoruz, ağlıyoruz. Bir senedir işkence içerisindeyiz. Ben üzüldükçe çocuklar da üzülüyor. Kaç kez yemekten çocuklar kalkıp, ağladı." diye konuştu.
- "Elbiseleri ve defterleri ile hasret gideriyorum"
Anne Asya Bilen ise terör örgütünü lanetledi.
Bilen, "Oğlum geçen yıl arkadaşları ile eve gelerek dut ağacına çıkıp dut yemişti, bu yıl ise toprak altında. Elbiseleri ve defterleri ile hasret gideriyorum. Devlet yetkililerinin, terör örgütü PKK'yı bitirmesini istiyorum." dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!