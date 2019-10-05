TFF 1. Lig´de Bursaspor´un deplasman kabusu devam etti. Adana Demirspor karşısında aldığı mağlubiyet sonrası iç sahada galip gelerek nefes alan yeşil-beyazlılar, bu kez İzmir´de kayıplara karıştı. Altay karşısında sahadan 2-1´lik mağlubiyetle ayrılan Bursa temsilcisi, bu sezon çıktığı 4´üncü deplasman maçında 3´üncü kez yenilgi yüzü gördü. Ligin ilk haftasında da Fatih Karagümrük´e yenilen Bursaspor, bu sezon ligdeki tek deplasman galibiyetini Eskişehirspor karşısında aldı. Buna karşın iç sahada oynadığı 3 maçını da kazanan Bursaspor, böylelikle bu sezon iç saha ve deplasman maçlarında tamamen farklı bir görüntü çizdi.

İLK YARIDAN TESLİM

Bursaspor, bu sezon yenilgi ile ayrıldığı maçların ilk yarısında yediği gollerle rakibine teslim oldu. 3 mağlubiyette de devre arasına yenik durumda giren yeşil-beyazlılar, ikinci yarılarda maçları çeviremedi. Bursaspor, Fatih Karagümrük karşısında devreye 1-0 geride girerken maçı 3-1, Adana Demirspor karşısında devreye 3-0 yenik girerken maçı 4-1 ve son olarak Altay´a karşı da devreye 2-1 mağlup girerken mücadeleyi de aynı skorla kaybetti.

İLK GOLÜ ATAN KAZANIYOR

Bursaspor´un bu sezonki lig maçlarında ilk golü atan taraf, karşılaşma sonucunda galibiyete uzanan ekip oldu. Bursaspor sahadan galibiyetle ayrıldığı Akhisarspor, Eskişehirspor, Osmanlıspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçlarında ilk golü kaydederken, ilk golü kalesinde gördüğü diğer 3 maçta da mağlup oldu. Altay maçı sonrasında zirve yarışında yara alan yeşil-beyazlılar, milli maç arası sonrasında Ümraniyespor´u sahasında ağırlayacak.