'İki Efendinin Uşağı' Harbiye Açıkhava'da

İBB Şehir Tiyatroları, 26, 27 Ağustos tarihlerinde, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi Açık Hava Yaz Oyunları’nda İtalyan Halk Tiyatrosu’nun en önemli oyunlarından İki Efendinin Uşağı'nın seyirciyle buluşturuyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları her yaştan seyircisini Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi Açık Hava Yaz Oyunları’nda buluşturuyor. Şehir Tiyatroları, tiyatro tutkunlarının karşısına İtalyan Halk Tiyatrosu’nun en önemli oyunlarından İki Efendinin Uşağı ile çıkıyor.

Carlo Goldoni’nin yazdığı Aslı Öngören’in yönettiği İki Efendinin Uşağı; 26, 27 Ağustos tarihlerinde 21.00’de sahneleniyor.

İtalyan Tiyatrosu’nun en tanınmış isimlerinden biri olan Goldoni, tiyatroya getirdiği yenilikler ve yazdığı oyunlarla 18. yüzyılın tiyatro geleneği üzerinde derin izler bıraktı. Goldoni oyunları Commedia Dell’Arte geleneğini modernleştirerek maskeli, kalıplaşmış tipler yerine gerçek kişiler, gevşek olay örgüsü yerine metne dayalı sağlam bir olay örgüsü getirdi.

Commedia Dell’Arte dünyası her an her şeyin olabileceği, tekinsiz, sınırların kalktığı, her türlü aşırılığın, abartının mümkün olduğu bir dünyadır. Oyuncuların renkli kostümleri ve maskeler İtalya’nın Venedik şehrinin karnaval geleneğini yansıtıyor.

Oyunun biletleri, gişelerden, https://sehirtiyatrolari.ibb.istanbul/ adresinden ve İBB Şehir Tiyatroları mobil uygulamasından temin edilebilir.