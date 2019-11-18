ABD'nin Arkansas eyaletinde iki kimya öğretmeninin, okul laboratuvarında metamfetamin ürettikleri ortaya çıktı.

Yerel basında çıkan haberlerde göre Clark County Polis Müdürlüğü, Henderson Eyalet Üniversitesi'nde görevli Terry David Bateman (45) ile Bradley Allen Rowland (40) adlı doçentlerin, laboratuvardan gelen kokulardan şüphelenen öğrencilerin ihbarı üzerine gözaltına alındığını duyurdu.

Dekan Yardımcısı Tina Hall, olayın ortaya çıkmasının ardından kapatılan laboratuvarın Çevre Dairesi yetkililerince havalandırılarak yeniden açıldığını belirtti.

Yetkililer iki öğretmenin laboratuvardaki kokudan kurtulmak için hava filtreleme sistemleri kullandığını ve geçici olarak pencereleri söktüğünü belirledi.

ÜNLÜ DİZİYİ HATIRLATTI

ABD medyası, iki doçentin haberini ünlü suç dizisi 'Breaking Bad'e benzetti.

AMC kanalında 2008-2013 yılları arasında yayımlanan dizisinde Walter White adlı bir kimya öğretmeninin, akciğer kanseri olduğunu öğrendikten sonra, ailesine para bırakabilmek için metamfetamin üretmeye başlamasını konu alıyordu.